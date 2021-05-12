今天中央流行疫情指揮中心公布，新北市蘆洲獅子會前會長的妻子和9位朋友今確診，獅子會活動群聚事件累計共11人染疫，針對個案「1傳10」是否已經符合超級傳播者的定義？對此，指揮中心發言人莊人祥表示，貼標籤不好。
指揮中心表示，案1218、案1219及案1223至案1230等10人，分別為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為案1203同住家人，其餘9人都是友人，因案1203確診，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；個案活動史及接觸史持續調查中。
新北市蘆洲獅子會前會長，今天個案的妻子與9個朋友都確診，外界質疑，他一個人傳給十個人，是否符合超級傳播者的定義？發言人莊人祥表示，這樣給確診個案貼超級傳播者的標籤，對他不太好，且個案生病的時候，也很快就被診斷出來了。
至於未來要如何防範這樣的傳播，指揮中心表示，就是要注意戴口罩，戴好口罩就可以避免病毒傳播。
指揮官陳時中表示，蘆洲獅子會會長，案1203採檢相對慢，因為居住地比較廣，相關資料與居住地都已經給各縣市政府儘速匡列與採檢。
陳時中表示，這起群聚事件的傳染來源還是以「接觸飛沫」的可能性高，因為當時同桌吃飯是屬於聚餐快樂的場合，接觸時間也長，飯局中看起來似乎也有一起唱歌，因此可能是噴出來的飛沫或手拿麥克風等接觸傳染的，因此陳也強調手部清潔要做好。
(中時 )
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