國光生技（4142）海外拓展再傳佳音！國光生技宣布，國光流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將積極佈局東協各國和新南向國家。今年國光流感疫苗外銷版圖包括中國大陸、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申請疫苗藥證；其中，來自中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍。

國光生技因去年第一季因前（2019）年公費流感疫苗延後開打遞延出貨影響使基期墊高，加上今年第一季研發支出為去年同期的三倍；同時第二條充填包裝線工程仍在建置中，原本第一季天道充填代工業務延後到年底，使得今年第一季營收較淡，單季營運每股虧損0.58元。

展望後市，國光生技指出，今年營運仍將穩健成長，第二季除產能將按規劃陸續開出外，研發補助款也預計於本季入帳，增添收益動能。除持續拓展現行業務與市場外，隨著建置中的充填二線在今年第三季投入運轉，將帶來新動能，現有產能可望再成長放大，全年營運狀況呈現先蹲後跳。

尤其，為持續佈局國際市場，國光生技積極取得國際認證，流感疫苗近日獲得清真認證，清真認證是產品進入穆斯林國家的基本門檻，包括全球穆斯林人口最多的印尼、馬來西亞、土耳其，以及經濟富裕的汶萊、新加坡等國，都是耕耘焦點。國光疫苗產品取得清真認證後，將是打開穆斯林國家的重要入場券。

(工商 )