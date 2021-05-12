衛福部長陳時中12日宣布，新加坡近期報告多個職場、家庭群聚疫情，另報告零星感染源不明本土個案；越南自4月29日起累計逾450例本土確診，連日新增本土病例數創新高，且受影響範圍擴大，故自即日起，將新加坡及越南自低風險調整為中低風險國家。各國/地區感染風險級別最新名單如下：

一，低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、汶萊、諾魯、馬紹爾群島、澳洲。二，中低感染風險國家/地區：香港、斐濟、不丹、新加坡、越南。

指揮中心指出，依據監測資料顯示，全球累計159,182,855例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國32,801,235例、印度22,992,517例、巴西15,282,705例、法國5,800,170例及土耳其5,059,433例為多；全球確診病例中計3,322,883例死亡，以美國593,549例、巴西425,540例、印度249,992例、墨西哥219,089例及英國127,629例為多。

指揮中心表示，國內今日新增21例 COVID-19病例，截至目前國內累計218,261例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含215,643例排除)，其中1,231例確診，分別為1,056例境外移入，122例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,097例解除隔離、122人住院隔離中。指揮中心提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

指揮中心再次籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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