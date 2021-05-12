據美國國際貿易委員會（ITC）網站5月10日消息，委員會決定對電視、遙控器及其元件發起337調查。

大陸觀察者網報導，本次調查申請由美國流媒體視頻設備廠商Roku於今年4月8日發出，涉及對象包括全球最大遙控器製造商美國環球電子（UEI）及其中國子公司駿升科技（欽州）有限公司和駿升科技（揚州）有限公司，另外還有LG電子、三星電子以及美國有線電視運營商特許通訊（Charter Communications）、阿爾蒂斯（Altice USA）、Wideopenwest等。

Roku指控上述企業在對美出口、在美進口和在美銷售電視、遙控器及其元件時違反了《1930年關稅法》第337節規定，侵犯了該公司的專利權，請求ITC發布有限排除令和禁止令。

報導稱，美國《1930年關稅法》第337節的規定，337調查的物件為進口產品侵犯美國智慧財產權的行為以及進口貿易中的其他不公平競爭。實踐中，涉及侵犯美國智慧財產權的337調查大部分都是針對專利或商標侵權行為，少數調查還涉及版權、工業設計以及積體電路布圖設計侵權行為等。其他形式的不公平競爭包括侵犯商業秘密、假冒經營、虛假廣告、違反反壟斷法等。

報導說，去年以來，有多家中國企業成為337調查的對象，包括大疆、聯想、TCL以及我國的高密度光纖設備、電子蠟燭、鑽井液振動篩網和可穿戴監測設備及其元件的生產企業等。

就在ITC發布本次337調查消息的第二天，ITC又宣布，將對包括安徽金禾實業在內的多家企業發起337調查。本次調查申請由美國塞拉尼斯公司發出，指控安徽金禾等企業在某些高效甜味劑的生產、進口和銷售過程違反了《1930年關稅法》第337節規定，侵犯了該公司的專利權。

值得注意的是，塞拉尼斯公司早在2016年就曾指控安徽金禾，但在次年1月，塞拉尼斯公司決定撤訴，中止了337調查程式，金禾公司未受到直接損失。

(中時 )