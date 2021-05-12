國內今天再增3起感染源不明個案，其中今天台北市新增的2確診皆在萬華茶室，俗稱阿公店工作，為案1220六十多歲女性、及案1221五十多歲女性，工作地點分別位在萬華三水街「鴻達茶藝館」及西園路1段「楓香清茶館」，北市社區傳染風險升高。對於，萬華出現阿公店2服務員確診，指揮中心表示，會請警政單位積極去看，若個人防護做到位，就要開罰，做不到就要停業。

北市萬華2名中年婦女確診，從事服務業，在阿公店工作。（示意圖非當事人，本報資料照片）

指揮官陳時中表示，今天除了兩起群聚，宜蘭的遊藝場與新北蘆洲群聚外，今天有三個個案感染源頭不明，分別是案1217、1220、1221，但不算是群聚，而是不明感染源。其中案1220、1221是萬華茶室工作者，陳時中表示，可能個人防護沒辦法口罩帶好待滿，會針對這些場所，請警政單位積極去看，若沒有把相關個人防護做到位，就要開罰，做不到就要停業。

對於萬華服務業今天一口起出現2起確診，感染源頭為何，這樣算是群聚嗎？陳時中表示，目前還看不出關聯性，感染源頭疫情調查還要釐清，因為這幾個案子都很緊急，因此還需要調查釐清。

外傳雙和醫院急診室人員接受採檢，陳時中證實，兩阿公店女子案1220、1221分別在雙和、仁愛醫院驗出，基本上篩檢匡列都由地方衛生局進行，疫調的時候會了解，大部分醫院為謹慎起見，會採取特別方式。

指揮中心指出，案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診(Ct值16)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

(中時新聞網)