第32屆金曲獎入圍名單今(12日)公布，蘇慧倫以《面面》專輯入圍金曲歌后，她說：「手機的通訊App開始發出各種不同的訊息提醒，看到大家的恭喜有嚇了一大跳，因為沒有期待所以驚嚇指數破表，心臟也跳太快了，因為一直覺得自己和金曲獎沒有什麼緣分的，然後又趕快看了入圍名單，看到了HUSH幫我寫的安和也入圍了最佳作曲人，大恭喜！」

她表示，得知入圍心情開心和滿足的不得了，謝謝參與這張專輯的所有人，因為知道有好多人包括家人朋友還有歌迷會多麼的替她感到開心和驕傲，也謝謝評審們在她的音樂路上的此刻給她這麼大的鼓勵和肯定，「感覺有好多話還沒說完，但是趁著現在一個人在家先好好的哭一下！」

蘇慧倫婚後淡出歌壇，去年推出睽違13年的專輯《面面》，是她的第16張專輯，她也在北流舉辦慶祝出道30周年的「生命之花」演唱會，叫好叫座，她將於9月4日移師高雄流行音樂中心開唱。

(中時 )