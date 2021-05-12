美國一名年輕媽媽日前帶著小孩到遊樂園遊玩時，遭員工攔下指其褲子太短，違反樂園規定，要求她換褲子或是離開樂園；這名媽媽拒絕合作後遭驅逐出園，甚至被園方列入黑名單，禁止入園5年，氣得她將整個過程影像放上網，引發網友討論。

事件發生在4月底，住在俄克拉荷馬州的貝莉（Bailey Breedlove）與家人到六旗（Six Flags）旗下的邊境城遊樂園（Frontier City）遊玩，當天她穿著一件皮卡丘T恤搭配超短牛仔熱褲，突然被園方工作人員和一名身穿印有「警察（police）」字樣上衣的女子攔下，表示她的褲子太短，違反樂園規定，請她換穿符合規定的褲子，否則必須請她離開。

貝莉表示，該「警察」要求她交出身分證明，但她自認沒有違反任何規定，所以拒絕，最後貝莉被逐出樂園，並在未來5年內禁止進入。貝莉說，她向當地警方查詢，證實涉事的「警察」並非州警，警方表示會調查該起事件。

影片曝光後，不少網友認為樂園做法太過份，認為「樂園怎麼可能有這種規定」、「穿短褲怎麼了嗎」、「沒犯罪就不要出示身分證」。不過也有網友認為，「樂園是私人地方，有自己的規定，如果不認同，可以不去」。

根據邊境城遊樂園規定：「我們不允許穿著冒犯性的服裝，如猥褻手勢、猥褻言論，或是任何幫派有關的圖案，樂園有權拒絕不遵守服裝規定的人進入。」

(中時新聞網)