主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，她以甜美外型、清晰口條擁有高人氣，而蔡尚樺近日則以清純的制服照登上「台大百大正妹」，蔡尚樺的清純美顏電暈網友。

粉絲專業「台大百大正妹」昨曝光多張正妹照，其中一張是畢業於台中女中的蔡尚樺，只見蔡尚樺放下一頭及胸長髮，化著淡妝的她露出甜美笑容，模樣清純又甜美，貼文也寫下蔡尚樺的簡短介紹：「全明星運動會當家主播 臺大商院碩士 臺中女中世紀之花」。

台大百大正妹臉書全文。（圖／取材自台大百大正妹 - NTU 100 Beauty臉書）

儘管文末一句「臺中女中世紀之花」，引發網友笑虧：「可以說説中世記時大家是怎麼生活的嗎？」、「最後五個字 [中世紀之花]…」，但仍不影響蔡尚樺的好心情，蔡尚樺還現身留言：「喔喔喔R03尚樺學姊報到 太榮幸能在台大百大正妹獲得版位」，網友也狂讚：「太正了吧，美女，比學生還更像學生」、「才貌雙全」、「漂亮氣質正妹」、「尚樺真的好美，真的可以說是無可挑剔啊」。

畢業於台灣大學商學研究所碩士的蔡尚樺，曾擔任新聞主播，她以擁有甜美臉蛋、E奶好身材，被網友封為最正主播，蔡尚樺近年轉戰娛樂節目主持人，她以清晰口條和機智反應獲得高人氣，蔡尚樺並在去年成功敲響金鐘，拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，且蔡尚樺近期在《全明星運動會》擔任播報員，也讓她人氣跟著水漲船高。

(中時新聞網)