美股科技股周二尾盤跌幅縮減，但台灣在疫情升溫疑慮下，引爆多殺多，電子續弱，金融、傳產也全面下挫，早盤一度急跌逾1400點，創史上盤中最大跌點，所幸在台積電從最低518元拉抬至收盤560點，拉升逾40元帶動，台股收盤跌680.76點，收在15902.37點，半年線失而復得，收盤跌點仍創史上次高，成交值7727.72億元，續創下新天量。

美股科技股周二尾盤跌幅縮減，在疫情升溫疑慮下，台股今開盤延續疲弱走勢，電金類股指數下挫，傳產的航運、鋼鐵漲多回檔，台股早盤開低，隨即摜破季線關卡。早盤雖一度拉抬電子股收斂跌勢，但在國內傳出多起不明感染源，市場憂心防疫進入三級警戒，引爆資金逃命潮，本周之前最強勢的航運及鋼鐵轉為全面重挫，多頭全面潰敗，僅生技等防疫概念股獨紅。

國內疫情拉警報，引發恐慌性賣壓殺出，盤中急挫逾1417.86點，創史上盤中最大跌點，指數最低下探15165點，失守半年線，終場跌幅收斂至4.11%、下跌680.76點，收在15902.37點，半年線失而復得。

周二美股走跌，但科技股那斯達克指數跌勢縮小，終場收跌12.43點，費城半導體指數翻紅。台積電美國存託憑證(ADR)收漲0.48%，但在多殺多賣壓下，台積電盤中一度重挫逾9%，台股崩跌1417.86點；在台積電買盤進場收斂跌幅下，指數以15902.37作收，下跌680.76點，創收盤第二大跌點紀錄，驚險守住半年線15566點。

台積電開盤隨即跌破半年線，台積電在盤中最低518元後，低檔買盤湧入，尾盤跌幅大幅收斂，終場以560元作收，下跌11元。

台股今日恐慌性賣壓由科技股擴散至傳產金融族群，航運貨櫃三雄今天全面跌停，中鋼(2002)、台塑(1301)等龍頭股也一度觸及跌停，僅生技防疫股逆勢強攻。

前波強勢的航運、鋼鐵今日也引爆賣壓，中鋼盤中一度被打入跌停；航運股方面，陽明(2609)被列入全球標準指數台灣成分股，但盤中遭打入跌停，長榮(2603)、萬海(2615)也跌停。

因防疫失守，投資人信心瓦解，台股4月29日攻高至17,709點史上新高，市場一片看好指數將揮軍萬八，但未料行情隨即行轉，早盤一度重挫1,400點，短短前後9個交易日，台股跌掉了2,500點。雖台股尾盤指數跌勢縮小，指數仍在萬六之下。短期技術面多頭遭破壞，籌碼也十分凌亂，短期恐持續震盪整理。

(時報資訊)