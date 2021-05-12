韓國政府12日表示，全球貿易活動陸續回溫下，海運業者的業績是一片大好，但韓國出口商，卻被驚驚漲的貨櫃運費，壓得是喘不過氣來。因此，韓國政府計畫再加開歐美航線外，還將增加貨運補助金，以舒緩這些中小韓企壓力。

相當於經濟部的韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)12日指出，由於韓國出口方面一直表現地很暢旺，計畫5月分要增加6條至美國的航線。若順利開航，整體運載量將達3.28萬TEU(20尺標準櫃)

同時，韓國政府將在6月底前，也還要再增設6條歐洲線。

在空運方面，為了韓國出口業者，當地政府也正與航空公司洽談，5月也可以包機方式來運貨。

之前，曾提撥70億韓元約623萬美元，用來補貼中小韓企貨運成本的韓國政府，明確指出將把這筆預算再提高至121億韓元。

產業通商資源部預估，2021年上半年，大約有420個韓國出口商，可望獲得政府運輸成本金援。

在全球大吹空櫃荒同時，韓國政府計劃在7月底之前要租用4.3萬個空櫃，並在2021下半年時，再承租1.7萬個。

上一季期間，韓國貨櫃出口總計為160萬TEU，年增率約3.2％。同時，韓國官方也統計，首季運至美洲的TEU數大增10.4％，達26.1萬。至於送往歐洲的也增3.7％，達16.3萬TEU。

(時報資訊)