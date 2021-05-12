目前台灣疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，旅行業者也紛紛宣布相關措施因應。雄獅旅遊今（12日）表示，星夢郵輪探索夢號5月12日至6月8日期間出發共10個航次，將配合主管機關行政命令預防性停航，旅客可選擇改期出發，或是取消行程且全額退費。

至於其他團體行程部分，雄獅旅遊表示，會依照旅遊定型化契約，全力協助旅客辦理取消及延期等相關事宜，將盡力協調供應商爭取退費，以旅客最大權益為優先考量；已出團的旅客，雄獅旅遊將落實實名制、安心制，嚴格施行量測體溫、戴口罩等規定。雄獅旅遊強調，後續將會視疫情發展狀況，並配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，並以旅客最大權益為優先考量。

可樂旅遊則在今日宣布，即日起凡對疫情有所疑慮之旅客，將全力協助辦理取消及延期等相關事宜，在依照旅遊定型化契約之前題下，將盡力為旅客爭取全額退費；若有實質費用產生，將會舉證相關費用明細，收取實際取消費。可樂也表示，目前尚沒有接獲訂單取消的消息。

(中時 )