上市公司日勝生（2547）召開董事會，通過參與100％持股的子公司日鼎循環經濟投資控股公司現金增資計畫，總金額約4.5億元，力挺台灣循環經濟產業。

日勝生表示，日鼎投控為日勝生持股100％子公司，旗下包括100％持有之日鼎水務與鼎盛綠能。

日勝生表示，為了充實日鼎投控營運資金以發展循環經濟，計畫發行新股4,800仟股，採溢價發行，每股發行價格93.82元，募集總金額4.5億元，待完成增資後，日鼎投控之實收資本額將達6.83億元，實收股本68,300仟股。

日勝生近年積極發展循環經濟事業，子公司日鼎水務執行桃園地區污水下水道系統建設營運相關BOT計畫，管網系統涵蓋桃園約7,610公頃及六個都市計畫區。

日鼎水務自2013年興建管理，至2021年第一季桃園地區接管戶數已達10.1萬戶，並接通桃園北區115公里地下管網，每日可處理污水容量達10萬噸，其中3萬噸放流水已達回收水標準。而另一子公司鼎勝綠能，代表管理營運彰濱工業區資源化處理中心新建BOT案，現階段進行環評作業，預估完工後每天可循環處理700噸一般事業廢棄物及污泥等可再生資源。

有鑑於今年水情嚴峻，日鼎水務桃園北區汙水廠採用MBR薄膜生物處理系統與BioNET生物網膜技術處理，放流水質相對穩定安全，水源亦不受降雨豐枯影響。放流水經污水處理後已可回收循環，除了符合部分產業用水標準，還可供民生洗車、沖廁及澆灌等非接觸人體的回收水使用。因此日鼎水務與主管機關配合，開放給鄰近企業與消防機關、民眾申請取用，協助產業開發水資源再利用，以增強地區對極端氣候的抗旱能力。

(工商 )