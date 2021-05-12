北市阿嬤帶著9歲女童、5歲男童出門訪友，前年10月9日友不在家，阿嬤聽從第一次見面的黃男提議，進入黃的小木屋飲酒，還帶黃男返家續攤，在廚房內摸女童下體、親吻胸部，直到父母凌晨返家，女童哭訴，家人才驚覺事態嚴重並報案，士林地院傳喚女童作證「因為阿嬤喝醉，沒注意到我，那個男生趁大家不注意時，摸我尿尿的地方」，法官依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑4年6月，可上訴。

阿嬤案發當天帶著孫女、孫子訪友，黃男主動邀約阿嬤進入屋內，並提供酒類給阿嬤飲用，晚間8點多，與阿嬤等人徒步去阿嬤住處，途中先將手伸入女童內褲，觸摸下體，凌晨12點多，黃男趁著與女童獨處之際，在廚房內，抱起女童褪去睡褲以及內褲，撫摸、親吻下體以及胸部，藉以滿足自己的性慾，直到女童家人返家，黃見事跡敗露立即消失無蹤。

黃男曾因妨害性自主案遭判刑6年、14年確定，並入監服刑完畢。他辯稱，只是基於長輩的愛護，與女童手牽手走下來，沒有多餘的手作壞事，女童還拿烏龜給他看，凌晨到住處幫忙洗青蛙，在廚房只有短短數分鐘，不可能冒著其他人隨時進入廚房的風險，猥褻女童，且褪去女童衣褲、親吻等數各動作，需耗費多時，有違經驗法則。

法官到案發現場、住家內觀察監視器擺放的位置，並詢問女童，女童說「剛時阿嬤已經喝醉，我不想跟阿嬤說，她一定會說怎麼可能，到了平地我就直接跑開，但進入屋內，親我、摸我尿尿的地方，我害怕到叫不出來，直到媽媽回來，我才告訴媽媽說那個叔叔好奇怪」。

住家中庭的監視器顯示，女童4次進出廚房，第2次長達4分鐘，之後女童哥哥陪伴進入，就只有不到1分鐘，而且以女童生活經驗單純，若非親身經歷，很能在短時間杜撰詳細的猥褻情節，且女童與黃男本不認識，沒有動機構陷黃男，認定女童所說屬實。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時 )