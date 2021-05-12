台灣銀行界近期接連爆出多起高層主管桃色糾紛醜聞，大陸銀行界近日也傳出類似辦公室緋聞情事，中國建設銀行福州某支行副行長日前遭一名男子舉報，利用職務之便勾引自己女友，兩人上班期間經常藉故外出，暗渡陳倉已久。該男子更氣憤大罵女友是「時間管理達人」。

大陸《瀟湘晨報》報導，一份舉報 「建行福州某支行副行長勾引女友 」 的舉報信在網上擴散，舉報男子控訴稱，副行長鄭某某已婚已育，利用職務之便，哄騙勾引本人女友，也就是鄭某某的下屬客戶經理劉某。兩人經常在上班時間藉故外出私會，視工作為兒戲，暗度陳倉一年之久。

報導稱，在這份長達55頁的舉報信中，男子稱女友是「時間管理達人」，還曝光更為狗血的細節，女友的好幾個閨蜜對此知情。他是無意間發現女友與鄭某某的聊天及開房記錄，才決定用絕望偏激的方式結束這段感情。

男子在舉報信中稱，他是五一期間與劉某旅遊時，由於對方在化妝，為了與導遊聯繫，給了手機解鎖密碼，他翻閱其微信才得知這些「不齒之事」，舉報信中內容源自女友手機裡的資訊，他保證這些材料絕無虛假。

男子提供兩人的聊天記錄顯示，鄭某某喊女友「寶寶」，女友還在閨蜜面前炫耀此事，在他看來，一個已婚已育的老男人，一口一個寶寶這麼喊，我也是佩服得五體投地。

男子在舉報信中說，為了能隨時聯繫上女友，鄭某某和女友的閨蜜們認識後保持聯繫。他提供的女友在閨蜜群的聊天截圖顯示，「她在群裡聊與鄭某某的私事，尺度之大令人作嘔。」

男子還透露一個細節， 鄭某某多次約女友開房相會。4月13日，女友還與我商量五一出遊的事宜，實在是想不到她是這樣的一個人。一天約會兩個，真是時間管理達人。

11日下午，中國建設銀行福建省分行紀委辦相關人員在了解情況後，向瀟湘晨報記者證實，被舉報人鄭某某確系該行福州某支行副行長、黨委委員，劉某是該支行的員工。目前，當事人已報警，公安機關也已受理，分行將根據公安機關出具的調查結論再行處理。

(中時 )