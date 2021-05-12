中央流行疫情指揮中心今（12）日稍早公布，國內新增16例本土及1例調查中COVID-19的確定病例，而且皆為本國籍，引發全民恐慌，造成口罩與酒精購買潮，豈料有業者看準這敏感時刻，在蝦皮賣場趁火打劫，短短一天就讓酒精飆漲，原本299元秒變750元，整整貴了2.5倍，不少網友發現後都氣炸了！
台灣疫情日趨嚴峻，接連2天本土疫情持續升溫，國人安全亮起紅燈，連帶造成口罩、酒精搶購潮，網路因此就有業者疑似想賺疫情財，趁機漲價，像是蝦皮賣場上，昨日本土爆發7例時，75%酒精4000ml桶裝價格幾乎維持300元上下，直至今日，衛福部長陳時中說出「疫情今天有可能會進入第三級」之後，以「唐鑫酒精」來看，4000ml秒變750元，價格瞬間標高2.5倍，引發網友暴怒。
不過其實昨日深夜，臉書社團《爆怨2公社》就有網友貼文，表示11日一口氣爆出7例本土個案後，24小時內酒精價格就從259元漲到700元，貼文一出，不少網友痛罵簡直是「坐地起價？太誇張了」，同時也憂心隨著疫情延燒，口罩可能也會出現類似情形。
對此陳時中出面喊話，表示防疫措施啟動後，民眾無須擔心防疫物資的問題，因為除地方政府和醫療院所皆有庫存外，中央政府也有6億8千萬片醫療口罩庫存，每日醫療口罩產能有4000萬片，供應量絕對沒問題，呼籲大家無需搶購。
★中時新聞網關心您：
防範新冠肺炎，肥皂勤洗手、必要時戴口罩、避免食用生肉及生蛋、少去人多的場所、避免接觸禽畜類動物！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。