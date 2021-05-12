荷蘭銀行(ABN Amro)周三公布了第一季淨虧損5400萬歐元(約6600萬美元)；洗錢案的巨額罰款，掩蓋了荷蘭經濟復甦的正面影響。

荷蘭銀行上月同意對荷蘭檢方支付4.8億歐元罰款，以解決一項犯罪調查；對於透過該銀行帳戶進行洗錢的不法活動，荷蘭銀行監管不力。

執行長Robert Swaak表示，營運表現幾乎與前幾季持平。荷銀相對順利地渡過了新冠危機，公司預計隨著封鎖的鬆綁，今年稍晚經濟將出現強勁彈升。

荷蘭房地產市場目前持續繁榮，荷銀在新抵押貸款的市場占比也提高了不少；而經濟的復甦也意味著，荷銀可以從不良貸款的提列中釋放出約7700萬歐元。

與此同時，該國有銀行的費用也增加，因為即使不包括洗錢罰款，該行也被迫聘請更多員工來加強反洗錢控制。

荷銀在去年幾乎增加一倍的人力，投入於發現可疑交易，總數達到約4000人。而荷銀表示，該增加的人事費用已被成本刪減計畫所抵銷。

荷銀第一季業績表現符合於分析師預期，該行一年前的同期出現淨虧損3.95億歐元，而今年第一季淨虧損5400萬歐元；第一季每股虧損0.08歐元，優於去年同期的0.45歐元虧損。

(時報資訊)