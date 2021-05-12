根據TrendForce研究顯示，受惠於遠端辦公與教育需求挹注，2020年液晶監視器出貨量高達1.4億台，年成長率以8.6％，創下近10年新高，而此波需求動能也延續至2021年上半年。第1季液晶監視器出貨表現與去年同期相比大幅成長34.1％，預期第2季年成長幅度也將超過10％，有望推升2021全年度出貨量至1.5億台，年成長率7.3％。另外，備受市場關注的電競產品，除了本就是液晶監視器品牌廠和面板廠資源聚焦的重點項目，今年同樣持續受惠於宅經濟需求挹注，預估2021年出貨量可達2,590萬台，占整體液晶監視器比重17.3％。

從2021年前十大液晶監視器品牌的年度出貨成長率來看，三星電子與華碩表現可期。三星方面，儘管今年旗下的面板廠供應大幅減少，但該企業已在去年擬定擴大液晶監視器市占率的目標，故針對面板及整機採購提前布局，預估出貨年增幅將超過20％，成為2021年十大排行榜內出貨成長幅度最高的品牌；華碩則是因今年消費市場需求暢旺，以及電競產品熱賣加持，出貨年增幅有望超過10％。

但面板及零組件等供應鏈方面卻無法滿足品牌廠需求，抑制部分2021年上半年出貨的成長力道。TrendForce指出，2021年第1季液晶監視器面板供需缺口高達11％，呈現供不應求態勢，導致面板價格節節高升，致使3、4月液晶監視器面板模組價格普遍漲幅達3.5～4.5美元，5月在供需情況仍無法改善情況下，TrendForce預期漲價情況延續。為因應不斷攀升的成本，品牌廠也將在本季明顯調漲產品的零售價格，故後續消費市場需求動能是否仍能維持，則有待觀察。

(時報資訊)