上市櫃股東會旺季到來，面對國內新冠肺炎疫情升溫，金管會鼓勵投資人多採用電子投票參與，降低群聚感染風險。集保結算所表示，已提供電子投票3大管道，投資人可選擇自己最習慣的方式進行電子投票。

集保經理黃蓁蓁說明，電子投票3大管道分別為證券商下單APP、集保自行研發的「集保e存摺」APP及「股東e票通」網站（https://www.stockvote.com.tw），投資人可選擇自己最習慣的方式進行電子投票。

集保表示，若投資人選擇使用常用券商的下單APP，在登入APP後點選「電子投票」功能即可導入平台。若使用「集保e存摺」APP，登入後只要在首頁（我的資產）下方點選快捷功能「股東e票通」，即可進入電子投票平台。

至於透過「股東e票通」網站的投資人，進入後點選一般股東身分，並選擇相對應憑證登入。若為自然人，須備妥自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證任一。若為法人，則須備妥工商憑證、證期共用憑證、政府憑證、組織及團體憑證等才能進入。

此外，今年股東會的電子投票規畫導入內政部推動的台灣行動身分識別憑證（TW FidO），首次使用時先透過自然人憑證至網站完成註冊，並與自己的手機、平板等行動裝置完成綁定，未來即可透過行動裝置的生物識別，登入電子投票平台投票。

集保指出，台灣行動身分識別憑證（TW FidO）的身分驗證方式不僅可用於股東會電子投票，包括申報綜所稅、國家發展委員會MyData系統及部分縣市政府的一站式便民服務系統均可使用，應用相當多元。

針對外籍無憑證的股東，集保去年起已提供申請身分認證碼（CN碼）作為身分認證登入依據，並提供英文版投票畫面，使外籍股東也能在全球無障礙使用電子投票參與股東會。集保表示，使用電子投票參與股東會除可保障其股東權益，亦可為台灣防疫盡一份心力。

(時報資訊)