疫情再度升級，自昨（11日）有7例本土確診案例以後，今（12日）再新增16例本土確診案例，因此再掀起防疫用品搶購潮，而最直接動動手指不用出門就能購買的電商，就成為民眾搶購的平台。樂天市場觀察到，自昨下午起近24小時內，相關防疫商品如口罩、酒精幾乎銷售一空，包括最熱門的中衛口罩也已完售，而樂天市場今一早也已緊急通知店家確保庫存充足，業者也表示，目前消毒酒精、乾洗手、洗手乳也有貨量拉警報的情形，不過現已請店家全面補貨，目前站上持續有充足的貨量供採買。

至於遠傳friDay購物也出現了口罩、抗菌乾洗手的搜尋量及銷量均有著最大幅度增加的狀況，單日平均成長超過50%之餘，就連民生用品也出現搶購潮，當中以泡麵、快煮麵、水餃及衛生紙的數據表現幅度最大，單日平均增加超過30%，業者表示目前持續保持備貨的高度關注，而現在貨量都仍充足，偶有缺貨狀態也已啟動備貨機制。

(中時 )