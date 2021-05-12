【LIVE直播】本土疫情大爆發「做好升三級準備」 新北市長侯友宜召開記者會說明最新防疫情形｜2021.05.12

中央今宣布新增16例本土個案；新北市長侯友宜今下午緊急召開防疫會議宣布，新北市身為北台灣人口最多的中心點，將採取「堅壁清野」戰略，包括八大特區娛樂場、網咖、電子遊戲場、公有場館、文化場館、運動中心、圖書館、活動中心全部關閉。

侯友宜表示，今天是國內本土案例最多的一天，而且集中在北北基區域，新北市身為北台灣、大台北中心人口最多的新北市，面對嚴峻疫情必須採取更積極的規畫，新北市昨天針對二級警戒已經有所作為，但是面對本土病例高漲的關鍵時刻，新北市必須採取第二級警就更強化、更快速應變的作戰方式。

侯友宜說，新北市作戰方式採取「堅壁清野」政策，針對人「要擴大匡列、擴大採檢」，針對地點則要「全面消毒」，更重要對人潮聚集的公共領域地點，能夠暫停營業就暫停營業，不能暫停營業就要做好人流管制。

侯友宜說，面對嚴峻疫情內，新北市新增幾項嚴格管制，首先，八大特區娛樂場所包括網咖、電子遊戲場、全部暫停營業；第二，新北市的公有場館包括文化場館、運動中心、圖書館、活動中心全部關閉；第三，營業場所採取更嚴格的人流管制，做實地的稽核讓防疫到位。

侯友宜說，所有措施從現在起宣布開始，要求各單位到各場所宣導實施，直到6月8日止。

(中時 )