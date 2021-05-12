三義舊山線鐵道自行車營運1年半就突破百萬人次到客數。（謝明俊攝）

苗栗三義舊山線鐵道已成了苗栗縣重要的觀光景點。（謝明俊攝）

苗栗三義舊山線鐵道已成了苗栗縣重要的觀光景點。（謝明俊攝）

利用停駛後的苗栗三義舊山線鐵道重新活化經營的鐵道自行車，營運1年半搭乘人數突破百萬人次，並且在安全性、內容趣味性、沿線景觀及歷史文化呈現上，獲得參訪民眾肯定，因而獲得財政部「促進民間參與公共建設電子報」中，每月專題介紹促參觀光遊憩類主題。

今年5月，財政部「促進民間參與公共建設電子報」重新改版，增列新單元「PPP趴趴走」，每月專題介紹1件促參觀光遊憩類案件，篩選民眾參訪後令人印象深刻、服務品質優良且營運績效良好案件作為報導主題，結果苗栗縣「舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉（OT）案」獲選為全國第1篇報導主題，並榮獲財政部辦理年度重點業務記者參訪活動的推薦案件。

根據財政部電子報中報導指出，舊山線被譽為「近代鐵道工藝極致美學」，並由文化部指定世界文化遺產潛力點，具有「最大坡度、最大彎道、最長花樑鋼橋、最長隧道群」等特色。

舊山線鐵道是從1998年停駛後閒置，2015年12月由苗栗縣政府投入修繕並整備觀光環境，依促參法以OT方式導入民間投資，參考日、韓案例，量身訂造安全舒適MIT的鐵道自行車。並於2018年6月20日與業者簽約，2019年7月1日正式營運，至2021年2月，搭乘人次已破百萬。

報導介紹指出，本案以鐵道自行車為載具，每日提供100部鐵道自行車，分3路線營運、每路線4班次，每趟遊程約70至85分鐘不等，可讓遊客自行駕馭，以時速12公里的速度徜徉山林鐵道之美，每路線提供專業導覽老師，分別於南斷橋、內社川橋、勝興車站進行導覽解說，隨車設有GPS導覽機，介紹沿線鐵道設施歷史。

為提供不同體驗及服務，業者並在每年4月至9月的假日，提供星光班列觀賞日落美景，並增設兒童安全座椅及五點式安全帶，兒童搭乘年齡下修為只要身高滿95公分或持健保卡證明滿3歲以上，即可搭乘，適合闔家共遊三義慢城，享受寓教於樂的慢活旅程。

(中時 )