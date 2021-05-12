林岱樺堅持不戴口罩 態度點燃網友怒火灌爆臉書：沒水準

中央流行指揮中心宣布，今（12）日新增16例本土確診病例、1例調查中，皆為本國籍。國內疫情升溫，民進黨立委林岱樺今在立法院會議中卻堅持不戴口罩，引發同黨立委邱議瑩不滿，氣罵「遵守防疫規定很難嗎？」事發後，網友紛紛湧入林岱樺臉書，痛批沒水準、一點基本素質都沒有。

邱議瑩今質詢時表示，有位「大委員」堅持不戴口罩，自己還提供了一個乾淨的口罩給她，但她還是堅持不戴，並說，「如果不戴口罩就請離開會議室。」換林岱樺上台時，見她並未戴口罩，邱議瑩隨即在台下大喊「口罩請戴上好嗎？」「遵守防疫很難嗎？」雙方為此爆發口角。

召委陳亭妃見狀也急忙緩頰，說「岱樺，把口罩戴上」「大家配合一下啦」，希望大家進出委員會還是把口罩戴上。眼見同黨同志相爭不下，陳亭妃打圓場說，就先等質詢結束後再處理，才平息這場插曲。

對此，林岱樺事後表示，邱議瑩不需要在她質詢期間提出這樣的問題，且其他立委質詢時也有人沒戴，實在不應特別針對她個人提出要求。

不過林岱樺此舉已點燃網友怒火，紛紛湧入她臉書留言批評，「丟不丟臉，修養最差的是你」，不戴口罩還義正嚴詞，到底是什麼樣的立委，且這跟藍綠無關，被糾正還態度超差，根本是全民最壞的榜樣，到底在傲慢什麼？「這樣的民代做到這一屆就夠了」「高雄之恥」。

林岱樺堅持不戴口罩，網友紛紛湧入臉書批評。（圖／摘自林岱樺臉書）

(中時新聞網)