美國共和黨籍聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）今天詢問東芝美國電子元件、希捷科技、威騰電子的執行長，他們公司是否有不當提供中國電信設備巨擘華為外國製造的硬碟。

參院商業委員會少數黨第一號人物韋克爾表示，美國商務部去年的一項規定，禁止華為「採購特定美國技術或軟體的直接產品，例如硬碟」，藉此「限縮華為零件取得管道」。

韋克爾表示，他正在進行「事實查核，查清全球主要硬碟供應商是否遵守這項規定」。

威騰電子公司（Western Digital Corp）在致路透社的聲明中表示，公司「為遵守商務部最新規範，2020 年9月中旬已停止出貨給華為，並於2020年9月申請向華為出貨的許可。目前申請仍在處理中」。

東芝美國電子元件公司（Toshiba America Electronic Components）、希捷科技公司（Seagate Technology）均未立即回覆記者的置評請求；華為也未評論。

韋克爾詢問這些公司是否認為這項規定「禁止在無許可下，向華為或其任何子公司供應硬碟」，並詢問了向華為銷售相關產品的所有許可證的申請狀態。

韋克爾也發送郵件副本給商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），鼓勵她對證實規避規定的企業採取行動，並指出華為對國家安全造成「嚴重傷害」。

美國商務部去年8月對華為採取的限制行動，目的也在管制它在取得晶片的管道。

美國上一任的川普政府於2019年5月將華為列入「實體清單」，去年8月又列入它在21個國家的38間子公司，如今實體清單上的華為子公司總數已達152家。

華府當局敦促世界各國政府排除華為，主張華為會把數據交給中國政府使用。華為已出面否認相關指控。

(中央社)