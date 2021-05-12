台中國家歌劇院執行防疫措施，入場民眾需依規定全程配戴口罩、落實體溫量測與實聯制。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

受疫情影響，台中國家歌劇院12日表示，將依指揮中心規定執行間隔座、實聯制等防疫措施，節目受到影響部分將協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排及座位調整等。至於節目受影響異動，主協辦節目截至6月8日前，預估將有3成節目及活動取消或延期，7成節目或活動正常舉行，

歌劇院目前有3檔節目有相關異動，包括2021 NTT-TIFA的黃翊工作室 ＋《小螞蟻與機器人：游牧咖啡館》的6月4日至6日節目照常演出，但即日起暫停售票、國光劇團《狐仙》5月29日至5月30日演出取消；13th新人新視野在6月5日至6日的演出取消。

台中國家歌劇院表示，將提升每日場館消毒與清潔頻率，入場民眾需依規定全程配戴口罩、落實量體溫與實聯制，並啟動參觀人流總量上限管制。此外，每日執行場館工作人員值勤前測量額溫、執勤時全程配戴口罩，並嚴格控管歌劇院前後台人員分流，提供民眾安心、安全的場域。

(中時 )