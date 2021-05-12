本季還在響尾蛇效力的前王牌投手「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)開季表現令人擔心，他開季2戰自責分率高達11，投9局就掉11分，分別敗給教士跟洛磯，雖說才兩戰很難就此定論，但去年他因傷也不怎麼好過，整季僅出賽9場，投41局拿下1勝4敗，自責分率6.48則是生涯最差。

Madison Bumgarner has a 0.47 WHIP over his last 5 starts, the lowest WHIP by an NL pitcher over a 5-start span in a season since Pete Alexander in 1915. 🤯 (h/t @StatsbySTATS) pic.twitter.com/fNtXI7Uvqf — MLB (@MLB) May 12, 2021

就在很多人都認為昔日季後賽殺手回不來了之後，他竟然慢慢找回身手了，今天他在與馬林魚的比賽中共投7局飆9K無失分，近5場每局被上壘率僅0.47，寫下自1915年後首見超級紀錄。而本季他的好投也實質化為勝投，目前以4勝2敗居球隊勝投王，自責分率降到4.12，每局被上壘率1.01，共計43.2局投球49次三振。而近5場表現近乎神勇，累計30局飆34K僅失3分，共繳出3場優質先發奪下4勝0敗，完全與開季剛開始兩戰判若兩人！據大聯盟數據指出，他近5場每局被上壘率，是自1915年亞歷山大(Pete Alexander)後，國聯投手在連5場先發最低紀錄。

Madison Bumgarner's last 5 starts:



30 innings pitched

0.90 ERA

0.47 WHIP

34 strikeouts

2 walks



Sheesh. 😤 pic.twitter.com/gIe1Qtfyep — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) May 12, 2021

目前龐加納與響尾蛇剩下4年7900萬美元(約台幣22億)合約，響尾蛇教練當時表示：「他OK的，我們都知道他很努力，他有計畫，我們也知道有時棒球不會什麼事都有回報。」前兩戰糟糕表現也曾被網友吐槽，有人說：「好慘，還回的來嗎？」、「果然退化太多！」、「比想像中還爛……」而這些人現在完全被打臉了，因為他的身手不僅沒退化還更上一層樓，過去以季後賽鬼神般成績聞名的他正在慢慢甦醒，若他今年季賽能徹底找回身手，相信響尾蛇砸在他身上的22億肯定沒有白花，期待他接下來的表現！

(中時新聞網)