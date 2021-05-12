高雄巿長陳其邁12日到小港醫院視察防疫作為時證實，對方在5月初曾參加進香團到高雄。圖為高雄巿長陳其邁。（曹明正攝）

基隆確診婦人傳出曾到南部進香，高雄巿長陳其邁12日到小港醫院視察防疫作為時證實，對方在5月初曾參加進香團到高雄。據了解，婦人所到的地方疑為大寮區一家王爺廟，高巿府衛生局已就現場環境展開清消。

新冠肺炎出現本土社區感染，12日確診人數暴增，其中基隆婦人傳出5月1、2日隨著進香團搭遊覽車到大寮區的王爺廟拜拜，約在高雄停留12小時，衛生局已初步掌握接觸對象並匡列人數，也對宮廟周遭環境清潔消毒。

指揮中心指出，案1217為基隆50多歲女性，工作是擺攤，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

(中時 )