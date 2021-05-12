中央流行疫情指揮中心今天（12日）宣布新增16例本土，其中宜蘭縣增3例，連同昨天的5確診，共計8例，宜蘭縣長林姿妙下午宣布，自即日起執行電子遊戲與特定行業聯合稽查，如有未依防疫規定採實名制，將勒令暫停營業。

林姿妙表示，今起由縣府工旅處會同警察局、衛生局等單位聯合稽查，確保相關場所皆依規定執行各項防疫措施，呼籲業者共體時艱，落實各項防疫工作，以維護縣民健康安全。

昨公布確診案例所在的大樓已全棟清空，目前約60餘人居家隔離中，大樓內部大消毒，林姿妙感謝衛福部長陳時中，當反映出隔離空間不足時，中央立刻全力協助。

3例新增本土個案中，有一名是某國小學生，該校班級已停課作業，同班師生及家人約60餘人居家隔離14天。

林姿妙表示，6月8日前縣府自辦的各項課程、講習等原則取消，如有急迫性應限制人數並符合各項防疫規定，縣府在內機構、場館將採出入口管制，各項防疫措施將依中央流行疫情指揮中心規定滾動式修正。

林姿妙也呼籲，疫情相關資訊由中央疫情指揮中心統一發布，民眾若有接獲來源不明的疫情訊息，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，違反者最高可罰300萬元；目前全縣大消毒正陸續進行中，預計16日前完成全縣254處地點全面消毒，請鄉親安心。

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(中時 )