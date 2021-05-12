今有6名愛心計程車司機出面指控車隊拖欠車資，今也拆除相關收費設備，以示不滿。（羅亦晽攝）

今有6名愛心計程車司機出面指控車隊拖欠車資，今將拆除後的收費設備退還給公司，以示不滿。（羅亦晽攝）

愛心計程車司機拿出乘車明細，指出車隊從3月迄今積欠費用高達9千多元。（羅亦晽攝）

花蓮縣愛心計程車數量目前有20輛，平均每月約80人搭乘，服務逾300人次。（羅亦晽攝）

花蓮愛心計程車提供身心障礙者友善乘車服務，近日卻爆出執行業務的車隊積欠司機車資，影響生活開銷，每人叫苦連天，今也拆除相關設備、退還車隊以示不滿。由於牽涉身障者乘車權益，縣府社會處已介入處理，強調補助款項皆定期提撥給車隊，積欠款項原由將邀集車隊公司與司機一同釐清，目前服務不受影響。

花蓮縣內有2萬6千名身障者，縣府2016年爭取交通部經費補助司機購買無障礙計程車後，為推動愛心計程車服務，發行愛心乘車卡，符合標準的身障者每次搭乘可抵一半車資，每月最高補助1000元，由皇冠大車隊花蓮分公司執行。

今有6名司機將愛心計程車上的刷卡機拆除退還車隊，宣吿停止承接相關業務。跑了4年的司機彭志儀表示，車隊已非首度拖款，當時大家都以息事寧人態度給予機會，車隊卻常常片面更改合約內容、付款時間及請款規定，造成司機很大的困擾。3月份的愛心乘車卡車資按照合約應於上月25日要提撥到個人戶頭，迄今卻尚未收到款項。

彭說，僅管司機期間曾多次反應，車隊卻以「會計還在審查」、「縣府尚未撥放補助款項」等官方說詞呼攏過去，強調「後果一律由車隊負責與司機無關」，且若發現有涉及侵占部分，司機們也會另行提告。

他也無奈地說，為符合愛心計程車標準，購車費用、油耗及保養維修費用較一般車輛高，當初憑著熱情加入，卻不被車隊尊重，預計將有12台司機拆除刷卡機，車輛雖仍可服務身心障礙者，但須全額自費。

王姓司機拿出車隊積欠的款項明細指出，車隊從3月迄今積欠車資目前已高達9千多元，看似不多，卻已嚴重影響家中開銷；另名林姓司機則說，車隊每月向司機收取1200元的派遣服務費，卻不曾主動告知身障者有愛心計程車的服務，都是司機自己到醫院門口發傳單，自行行銷，痛批車隊跟吸血鬼沒什麼兩樣。

面對司機接連拆除愛心乘車卡刷卡機繳回、退出愛心車隊，皇冠大車隊花蓮分公司不予回應，僅說統一由總公司說明。

社會處社會行政科長陳秀鳳表示，目前全縣愛心計程車數量共20輛，平均每月約80人搭乘，服務逾300人次，車隊每月中旬會將前月報表送審，縣府審核後2周內會撥款，3月份車資已撥付，積欠司機款項部分則會再釐清。

此外，針對司機拆機退出車隊，陳說，目前已知有4名司機退機，尚有10餘台車輛可調度，暫不影響業務執行，會盡快與退出司機協調，要求車隊盡快遞補車輛。

(中時 )