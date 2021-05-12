通膨憂慮籠罩，周二美股道瓊暴跌470點！台股內外交迫如臨大敵，國內進入社區感染，憂疫情警戒恐進入第3級，引爆市場恐慌性賣壓大舉出籠，電子、傳產血流成河，指數先摜破萬六大關，接著一路潰敗殺低至15165.27點，大跌1417.86點，創下史上最大跌點，跌幅高達8.5％，盤面上僅防疫股一枝獨秀成避風港，午盤過後在買盤拉抬台積電(2330)、聯發科(2454)致跌幅收斂，終場加權指數收在15902.37點，失守萬六大關，下跌680.76點，位居史上第二大，再爆出7727.72億元新天量。今日外資(不含外資自營商)賣超121.7925億元，投信買超3.8619億元，自營商賣超63.0068億元，三大法人賣超180.93億元。

MSCI調整權重，台股遭連9降，加以本土疫情升高，恐將進入疫情警戒第三級，衝擊指數雪崩式墜跌，一度重挫逾1400點，觸及15165點，不僅丟失季線、萬六大關，連萬五大關都岌岌可危。權值股同步繳械，權王台積電(2330)昨遭外資賣超2.2萬張、一度殺低至518元摔落半年線，改寫今年最低價，單日市值更蒸發上兆元；鴻海(2317)受到印度疫情波及，一度失守百元大關，其餘包括聯電(2303)、聯發科(2454)、台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)及金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)同遭空方追殺無一倖免。

台股大風大浪，航海王、鋼鐵人耐不住摧殘東倒西歪，陽明(2609)擠進MSCI全球標準指數台灣成分股，董座看好航運景氣到第4季，但貨櫃三雄仍不敵台股賣壓，三檔9字頭盤中全部失守，萬海(2615)率先觸跌停，陽明、長榮(2603)跟著倒地不起。中鋼(2002)雖締造史上最強4月營收，仍敵不過台股巨震觸跌停，中鴻(2014)、燁輝(2023)、美亞(2020)、聚亨(2022)、燁興(2007)、大成鋼(2027)、新光鋼(2031)、第一銅(2009)等同步摜殺至跌停，災情慘重。

國內疫情嚴峻，指揮官陳時中表示不排除進入第3級警戒，防疫概念股盼當抗疫英雄一馬當先，恆大(1325)、毛寶(1732)、康那香(9919)等匯聚人氣亮燈漲停，疫苗概念股成當紅炸子雞，高端疫苗(6547)、台康生技(6589)帶頭鎖漲停，多頭士氣如虹，盤中合世(1781)、生華科(6492)、杏國(4192)、國光生(4142)、寶齡富錦(1760)等輪番站上漲停板，盤面上獨自閃亮，為多頭人氣重心焦點所在。

通膨隱憂引發美股下挫，加以國內本土疫情連環爆進入社區感染，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情非常嚴峻，很有可能近日會升級到第三級，重創台股殺跌逾千點，失守「萬六」大關，而台幣早盤亦急貶午收在28.001元。外資腳底抹油今日賣超121.79億元，連3日賣超達571.93億元，累計本月來賣超達693億元。5日RSI為15.64，10日RSI為25.93，9日K值為33.59，9日D值為41.58，20日乖離率為-7.16。台股今日盤中重挫超過千點，已然出現恐慌性賣壓，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，主要是疫情升溫造成恐慌，表示台灣基本面依舊良好，國安基金將密切關注，若有必要會召開臨時會決定是否進場護盤。

分析師表示，近期電子股先殺，電子股維持率不夠，所以轉向出清傳產補電子，引爆傳產強勢股補跌情況，震撼教育後今日恐出現融資追繳狀況，股災導致融資大量殺出，等融資殺乾淨才有機會反彈，但疫情難料仍建議退場先觀望。由於台股散戶受傷慘重，法人也是大舉砍殺持股，投資專家認為，技術面多頭遭破壞，籌碼面也十分凌亂，短期市場要重新養精蓄銳。由於第一季季報已陸續開出，可持續檢視財務數字及後續展望，選股上建議由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚，且進入旺季的個股較為防守，須控制好持股水位與風險，可靜待量縮拉回整理後，再行進場布局。

(時報資訊)