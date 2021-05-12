鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利年增2倍，EPS達1.38元，遠優於去年同期的0.48元。

展望第二季，隨著鋼筋及H型鋼市況續熱，營運可望維持高檔水準；今年在本業獲利比去年持續成長，加上現金減資33%，可望提升每股獲利能力，全年EPS將比去年再明顯增長，創新高。

東和鋼鐵第一季營收128.68億元，年增33.8%，再創歷史新高，受惠H型鋼價格上漲，毛利率上升至17.48%，營業淨利16.95億元，歸屬於母公司業主淨利14.82億元，年增2倍，EPS達1.38元，僅次於去年第四季的EPS 1.55元。

展望第二季H型鋼價格上漲，可望支撐營運。全年將受惠鋼市熱絡且鋼價趨揚，法人看好公司今年業績優於去年，再創佳績。

東和鋼鐵目前訂單能見度高；其中，鋼筋、H型鋼訂單能見度看到年底，鋼構接到明年首季，配合鋼筋價格有撐，H型鋼相對強勢；法人推估，東和鋼鐵今年業績比去年成長，再加上減資效益，EPS將超過5元。

展望今年，型鋼市況持續熱絡，東鋼的主力產品H型鋼價格持續上漲，東鋼2021年在H型鋼獲利持續強勁挹注以及現金減資33%後，法人估今年EPS可望超過5元，甚至挑戰6元，較2020年持續高度成長。

東鋼去年受惠旗下主力事業鋼筋、H型鋼及鋼結構等需求均強勁，且產品報價隨原物料價格上揚，全年獲利表現佳。營收428.66億元，稅後淨利約35.62億元，年增1.27倍，EPS達3.52元。

(時報資訊)