美國科技巨頭谷歌將進軍龐大的匯款市場，周二宣布旗下行動支付服務Google Pay的美國用戶，現在可以匯款到印度和新加坡。

谷歌與金融轉帳公司Wise和西聯匯款（Western Union）合作提供這項功能，並將這兩家公司的匯款平台與Google Pay應用程式進行整合。

用戶將錢匯至國外時，可以在Wise或西聯匯款兩平台之間作選擇。谷歌則對透過其應用程式進行的跨境轉帳收取一點費用。

谷歌去年在美國推出新版Google Pay應用程式，正式打入銀行服務市場，該app加入花旗等銀行的支票帳戶，以及獎勵回饋和預算設定等功能。

除了谷歌之外，其他許多大型科技公司也正持續擴大在金融市場的業務版圖。蘋果在2019年與高盛合作推出自家的信用卡。臉書為了進軍數位貨幣和行動支付市場也動作頻頻。在中國，阿里巴巴的關係企業螞蟻金服和騰訊已經成為數位支付領域的兩大巨頭。

儘管如此，這些大型高科技公司並沒有想變身銀行的明顯意圖。Google Pay產品管理總監Josh Woodward表示：「我們不打算成為銀行或匯款公司，我們要與現有的生態系統一起打造這些產品」。

谷歌推出的最新金融服務，意味著該公司將進軍龐大的匯款市場。世界銀行表示，2020年向中低收入國家匯款的金額達到5080億美元，而這已經比2019年減少了7%，世銀表示，這是因為新冠肺炎疫情影響了人口遷徙。

展望未來，谷歌計畫將匯款功能擴展到Wise有經營業務的80個國家，並進而拓展到西聯匯款服務所覆蓋的200個國家。

(時報資訊)