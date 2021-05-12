大陸網路直播火紅，捧紅不少網紅直播主，但隨之而來的「打賞」亂象卻是時有耳聞。大陸天津一名未成年少男小劉因為沉迷直播主，短短70天內竟打賞直播主158萬元（人民幣，下同）；小劉父母氣炸之餘，要求平台業者還錢，平台業者一度不肯，小劉父母告上法庭後，最終裁定平台業者應歸還158萬元。

大陸央視網報導，未成年人心智尚未成熟，認識能力和自控能力低，正是因為這樣的特點，不僅被誘騙參與色情直播，還成為各種直播盲目的打賞者。在直播的過程中，直播主往往會用誘導性話語促使觀眾送出禮物，對於打賞金額較高的觀眾，主播會對其進行讚美或專門為其表演，不少未成年人沉浸其中。近日，天津市第三中級人民法院就審理了這樣一個案件。70天的時間，未成年人小劉將158萬元全部打賞給一名直播主

報導稱，此案中的未成年人小劉初二輟學在家，父母讓他在自家開設的蔬菜批發攤位負責收錢，忙於生計，父母很少過問孩子的情況。晚上基本無事可做的他很快被一家網路直播平台的一名女主播吸引，打賞、致謝、單獨表演，更多打賞。多次互動後，小劉沉迷其中無法自拔，基本每天白天收的菜款，晚上就會打賞出去，有時每晚多達兩三萬元，直到兩個多月後被父母發現。

隨即，小劉父母多次聯繫直播平台說明情況，希望退還打賞的158萬元，遭到拒絕後，小劉一家把直播平台告上法庭。最終，經法院調解，直播平台全額返還小劉一家158萬元。

天津市第三中級人民法院法官田雷表示，實際上網路公司應該有事前、事中、事後的監管。因為後台大資料應用非常廣泛，可以看到每個用戶打賞的行為，它的一些規律、時間段、金額，通過這種方式能發現未成年人摻雜在裡面的情景。

(中時 )