上百名前美國共和黨官員即將在明（13）日簽署一封公開信，宣布如果共和黨不和前美國總統川普斷乾淨並且改變路線，他們將會支持創立新政黨。

美國前共和黨官員可能籌組新政黨對抗川普勢力。

路透社報導，這封信將題為「呼籲美國復興」，發起人之一的泰勒（Miles Taylor）表示，「共和黨已經破裂，現在是時候為理性對抗激進份子。」

參與連署的前共和黨官員包含前大使、州長、議員、閣員等，他們希望共和黨重新回到「有道德原則」的領導階層，並且拒絕紛爭及陰謀論，否則共和黨將面臨新政黨，新政黨將致力於捍衛像麗茲．錢尼（Liz Cheney）這樣的共和黨員，並且對抗恐懼和謊言。

支持改革的共和黨知名人士包括小布希時代的國土安全部長芮吉（Tom Ridge）、運輸部長皮特斯（Mary Peters）等。

不過這個團體將面臨艱困挑戰爭取現任共和黨官員加入連署，其中也包含麗茲．錢尼，錢尼2月曾公開反對創立新政黨，認為此舉將讓民主黨得利。

1月6日大批川粉闖進美國國會滋事、導致5人喪命後，這些前共和黨官員2月就表態籌組新政黨的可能性，他們對於共和黨持續忠誠於川普感到失望。

針對上百前共和黨官員即將發表公開信、威脅籌組新政黨，川普發言人米勒（Jason Miller）砲轟：「這些魯蛇在投票給拜登的時候就已經脫離共和黨了。」

前眾院共和黨黨團首席政策主任、於2016年以無黨籍身份參選總統大選的麥克穆林（Evan McMullin）表示，共和黨再不拒絕謊言及極端主義的話，「部分共和黨人將別無選擇和它切割，並建立新東西，我們對這樣的前景感到興奮。」

(中時新聞網)