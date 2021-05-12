本土疫情大爆發「做好升三級準備」 侯友宜召開記者會說明最新防疫情形

國內疫情升溫，防疫也升級。媒體人韋安昨(11日)對此在臉書說，目前讓人最安心的是新北市長侯友宜，當蘇貞昌說台灣疫情有新狀況，侯則是「早在2周前，就在新北開始『苦心』防疫大作戰」。

韋安11日在臉書寫下三點分析，第一，4月28日，華航機師染疫風波，2位在新北就讀的同學血清抗體呈現陽性，新北立即啟動最高等級校園「三級五防」防疫作業；第二，5月2日，侯友宜預判「這一次的感染，比之前部桃所造成的威脅還大，非同小可，防疫的處理，速度要更快，力度要更強，全面嚴肅的戒備」，並在五大場所和領域（大眾運輸、防疫旅館、 宗教活動、旅遊景點、商業活動），嚴防各種防疫漏洞。

韋安指出第三點，侯友宜5月4日宣布新北市防疫等級提升，未來三個禮拜全面戒備，也就是至5月24日，對新北市內75家親子館，境內市民活動中心採取進一步防疫措施。加上近期侯友宜在民調部分的滿意度居冠，因此韋安認為，侯之所以一直沒有漏氣，有這麼高的滿意度，在於他心無政治旁騖，管什麼黨主席選舉和藍藍綠綠的攻防，而是把該做的職責發揮到極致。對此，有網友則說「感覺地方都做的比中央更好」。

另外，針對今(12日)又新增16例本土個案，侯友宜下午緊急召開防疫會議宣布，新北市將採取「堅壁清野」戰略，包括八大特區娛樂場、網咖、電子遊戲場、公有場館、文化場館、運動中心、圖書館、活動中心全部關閉。

(中時新聞網)