議員尤瑞春質詢，縣府發包清淤工程，包商竟然將怪手挖起來蘆草、爛泥等，在溝底又挖坑回填，不僅是白作工，根本在製造堵塞。（尤瑞春提供／吳敏菁彰化傳真）

議員尤瑞春質詢，縣府發包清淤工程，包商竟然將怪手挖起來蘆草、爛泥等，在溝底又挖坑回填，不僅是白作工，根本在製造堵塞。（尤瑞春提供／吳敏菁彰化傳真）

經過反應之後，推一起、後來用車子運走。（尤瑞春提供／吳敏菁彰化傳真）

議員尤瑞春質詢，縣府發包清淤工程，包商竟然將怪手挖起來蘆草、爛泥等。（尤瑞春提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣區域排水數量高居全國之冠，彰化縣議會定期大會，12日議員尤瑞春質詢，縣府發包清淤工程，包商竟然將怪手挖起來蘆草、爛泥等，在溝底又挖坑回填，不僅是白作工，根本在製造堵塞，對這等惡質廠商要拿出魄力，縣長王惠美看了影片也凍未條，馬上下令要求政風處徹查。

議員尤瑞春總質詢，搭配影片，指出3月26日接獲陳情，伸港溪底大排委包商清淤工程，包商竟將從溝底挖起的蘆草和淤泥等，直接又回填到溝底，趕赴現場，質疑怎麼可以這樣便宜行事，並通報水資處。

沒想到隔天，線西鄉牛埔排水又如出一轍，尤瑞春再度趕赴現場，包商看到議員，竟馬上跳下怪手，騎上機車落跑了，尤瑞春說，通報時水資處還不太相信，結果接二連三。這樣惡質的包商，怎麼可以放任？

水資處長陳詔慶表示，接獲通報有請同仁到現場釐清，廠商提出說詞，沒有採信，依契約規定罰款10萬元，後續會回加強現場督導，並要求施作一定的公里數後，得經檢視合格，再繼續施作。彰化縣目前有5個包商承攬清淤工程，2個月內要完成130公里。

尤瑞春指出，其彰化縣圳溝數量最多，不時都要清淤，如果每個包商都這樣便宜行事，豈不是白作工了。這種情況也不是一天、兩天，曝光的事件，只是冰山一角，要求縣府一定要拿出魄力，對於惡質廠商要有所處理。議員蕭淑芬也指出，很多包商清淤真得便宜行事，一定要有所規範。

在質詢中，縣長王惠美主動加入答詢，拿起麥克風要求政風處針對這個案子要徹查。

(中時 )