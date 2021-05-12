中央流行疫情指揮中心今天公布，今天台灣共新增16例本土案例，1例調查中。16例本土中，有3例是宜蘭銀河百家樂遊藝場接觸者，遊藝場群聚累積共8人確診，其中有一名國小男童也確診，全班已經停課居家隔離中。

指揮中心指揮官陳時中證實，案1231的未滿十歲小童是國小學童，該班都已經停課，班上同學全數都已經列為居家隔離對象。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增16例本土及1例調查中COVID-19確定病例，皆為本國籍。16例本土個案中，3例為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者(案1216、案1231、案1232)，10例為案1203接觸者(案1218、案1219，案1223至案1230)，3例感染源待釐清(案1217、案1220、案1221)；1例調查中個案為案1187接觸者(案1222)。

指揮中心表示，案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為案1211接觸者，案1232為案1210接觸者。3人近期無出國，亦無疑似症狀，因該遊藝場發生群聚事件，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診(案1216 Ct值15；案1231 Ct值26；案1232 Ct值32)。該起群聚截至目前共計8人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

(中時 )