疫情警戒升第二級，指揮中心規定餐飲業應落實「用餐實聯制」，但大部分老街、夜市攤販尚未接到消息，感嘆人潮已受衝擊，實聯制體制應規定清楚，不要讓店家無所適從。（蔡雯如攝）

疫情持續升溫，指揮中心昨宣布進入社區感染階段，將疫情警戒升第二級，餐飲業應落實「用餐實聯制」，不過規定一出後，不少攤販感嘆人潮受影響，老街、夜市攤販皆表示，目前大部分店家都還不知道這個規定，但對老街、夜市的經營來說實行上有困難，民眾嫌麻煩乾脆不進來，也呼籲政府提出相對應的振興方案，否則恐會有一波關店潮。

三峽老街周姓攤販表示，民眾防疫心態鬆懈許久，近期疫情突然爆發，緊急宣布採實聯制，但大部分攤販根本還不清楚規定、實施狀況，都是透過媒體報導得知，實聯制的資料交去哪都不曉得，遊客填寫個資意願也低，在填寫資料時也可能增加染疫可能，希望政府能確實完善實聯制體制，或研議改採上網登錄等方式，不要讓店家無所適從。

三峽老街管理委員會理事長林豐賓表示，去這次疫情預估人潮會掉7、8成以上，目前尚未收到執行實聯制的命令，但老街都有宣導社交距離、戴口罩等規定。新北市鶯歌區陶瓷藝術發展協會理事長張素燕也說，實聯制真的很困難，鶯歌商圈有3個出口，假日人潮眾多，很難每個人都管控，雖然這波染疫個案沒有到鶯歌，但是生意真的差很多，店家紛紛嘆生意掉了近9成。

新北市某夜市也表示，這周人潮已掉了7成，目前尚未收到政府公文要求實施實聯制，不過已有部分攤商因無法負擔人事成本先行歇業，若疫情持續擴散，盼政府能針對這波疫情，提出振興方案，否則長久下來攤商恐會連店租也無力負擔，歇業關閉。

(中時 )