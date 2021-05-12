中部打擊犯罪中心破門而入。

中部打擊犯罪中心逮捕6人、6把槍。

警政署近5年持槍犯罪案件中，以持用「改造槍枝」犯案居多，高達9成提供作案槍枝主要來源。刑事局中部打擊犯罪中心從今年1月起，陸續於雲林縣、屏東市、台南市、新北市等，查獲4處非法改造槍械、逮捕6人，並取出6把改造槍械及大批改造工具，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方指出，23歲的桃園天道盟陳姓男子，於今年4月間，委由雲林地區林姓幫派父子，持改造手槍1枝、子彈4顆販賣；警方循線逮捕42歲、22歲的林姓父子後，溯源到桃園逮捕天道盟正義會的陳男到案。

刑事局偵6大隊第5隊長薛昇旭說，警方利用大數據分析，於今年1月間會同高雄市警局，破獲24歲李姓男子非法改造槍械；查扣改造槍枝2枝，小型土造炸彈3個、子彈19顆、彈頭48顆、研磨機、鑽尾、砂輪機、固定鉗、電鑽、電鑽支架等改造工具1批等證物。

警方於今年3月18日會同台南市警察局，查獲34歲的劉姓男子到案，查扣非制式手槍1枝、貫通槍管1枝、子彈4顆、電鑽1台及研磨器1台等，改造槍枝工具1批等證物。

中打於5月7日會同新北市政府警察局林口分局，查獲28歲的陳男到案，查扣改造手槍2枝、槍管1枝、子彈19顆、撞針8枝、子彈半成品1批、車床、電鑽、鑽尾、砂輪機、固定台、攻牙鉗、分度盤及研磨棒等改造工具1批及安非他命0.31公克等證物。

薛昇旭強調，非法槍彈為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，現行槍砲彈藥刀械管制條例，已於去年06月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科新台幣1000萬元以下罰金；警方秉持「肅槍不手軟」、「槍1把1把查，人1個1個抓」原則，持續追溯槍枝來源。

(中時 )