華航機師事件疫情不斷擴大，居家檢疫時間也從3天延長至5天，長榮機師感嘆難免會擔心在社會的輿論下，將全部航空都統一標準延長檢疫天數，而他也說，每年機師都要到民用航空醫學中心體檢，現在制度尚未將航空公司分流，而目前也已向單位提議可以將華航與其他航空公司分開，避免讓疫情更加擴大，藉此也可以減緩民眾的擔憂。

長榮機師徐瑋鍠表示，機師每年都要定期到民用航空醫學中心體檢，40歲以下一年一次，40歲以上半年一次，60歲以上三個月一次，因每一家航空公司都是到航醫做體檢，但是航醫內部卻未將航空公司分開，導致華航的機師也會和其他航空公司的機師接觸。

徐瑋鍠，並不是要歧視、排擠華航的機組員，只是如果要確切分流、防疫確實，把航空公司分開的確是相當重要，目前已經有向航醫建議該做法，期盼能夠改善分流制度，這樣不僅能讓到航醫做體檢的機師更加安心，也可以減少民眾的輿論。

談到華航檢疫天數延長，長榮的機組員是否會擔心遭影響，徐瑋鍠直言「每天都在擔心」，他表示，長榮機組員都在為華航抱屈，因旅館管控問題造成機師受苦，實在是非常冤枉，也擔心會因為社會大眾眾說紛紜的看法，導致其他航空公司也須增加檢疫天數，目前長榮機師施打疫苗比例已達4成，公司也會按照班表量盡可能加速施打疫苗的進度，「已經在懸崖邊了」，徐瑋鍠說，現在唯一能做的就是加強防疫、落實管空。

(中時 )