近日因疫情持續升溫警戒，焦點全在不明感染源確診的人數以及足跡，但台灣一年多來的防疫成果，還是值得推崇的，因為這全都是第一線的醫師和護理師們堅守崗位或國人換來的，12日是國際護師節，為了向護理師們致敬，真善美社會福利基金會提前向邀請民眾認購憨兒手工玫瑰花5000朵，分別送至桃園醫院、中壢天晟醫院、聯新國際醫院以及國軍桃園總醫院，向最有愛的護理師們致敬。
真善美社會福利基金會代表捐助花朵的民眾，一一把花朵送達醫院，院方親切感謝，更有護理師讚美著「憨兒折的花朵真的好漂亮，我們很喜歡哦！」
原本滯銷的憨兒的手工玫瑰花，在這波「借花獻愛送醫護」活動，約莫300民眾共同響應認捐，真善美社會福利基金會除了感謝護理師們辛苦守護國人的健康之外，更感謝民眾一起發揮一份心意，二份愛心，讓憨兒的手工花如期售完，讓憨兒們的成就獲得肯定，在面對新一波疫情衝擊，也希望透這次贈花活動，能為護理師們加油打氣。
(中時 )
#憨兒 #護理師們 #真善美社會福利基金會 #感謝 #玫瑰花
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。