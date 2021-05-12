近日因疫情持續升溫警戒，焦點全在不明感染源確診的人數以及足跡，但台灣一年多來的防疫成果，還是值得推崇的，因為這全都是第一線的醫師和護理師們堅守崗位或國人換來的，12日是國際護師節，為了向護理師們致敬，真善美社會福利基金會提前向邀請民眾認購憨兒手工玫瑰花5000朵，分別送至桃園醫院、中壢天晟醫院、聯新國際醫院以及國軍桃園總醫院，向最有愛的護理師們致敬。

真善美社會福利基金會代表捐助花朵的民眾，一一把花朵送達醫院，院方親切感謝，更有護理師讚美著「憨兒折的花朵真的好漂亮，我們很喜歡哦！」

原本滯銷的憨兒的手工玫瑰花，在這波「借花獻愛送醫護」活動，約莫300民眾共同響應認捐，真善美社會福利基金會除了感謝護理師們辛苦守護國人的健康之外，更感謝民眾一起發揮一份心意，二份愛心，讓憨兒的手工花如期售完，讓憨兒們的成就獲得肯定，在面對新一波疫情衝擊，也希望透這次贈花活動，能為護理師們加油打氣。

(中時 )