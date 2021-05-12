中國＋中亞五國外長第二次會晤今日在西安登場。中國務委員兼外長王毅在會中針對構建中國中亞命運共同體提出5點建議，包括堅持團結抗疫，共築衛生健康共同體、堅持開拓創新，共建絲綢之路經濟帶先行區、堅持開放合作，共創亞歐大陸互聯互通大通道、堅持和衷共濟，共鑄地區形勢穩定錨，及堅持交流互鑒，共繪高品質發展新藍圖。

中新網報導，哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季、吉爾吉斯外長卡紮克巴耶夫、塔吉克外長穆赫裡丁、土庫曼副總理兼外長梅列多夫、烏茲別克外長卡米洛夫等人出席。

王毅表示，中國和中亞五國外長在疫情形勢下舉行實體會晤，體現了六國共同戰勝疫情的信心和加強團結協作的決心。自去年7月中國＋中亞五國外長首次會晤以來，我們克服疫情衝擊，以元首外交為引領，以抗疫合作為主線，全力守護人民安全，多措並舉復工複產，深度推進互聯互通，為區域協同發展和經濟復蘇注入了源源不斷的動力，為地區和平與發展作出了實實在在的貢獻。事實證明，中國與中亞國家集體合作恰逢其時，前景廣闊，大有可為。

王毅說，今年是中亞五國獨立30周年。「三十而立」。30年來，中亞國家走過了不平凡奮鬥歷程，成為促進地區發展、維護世界和平的重要力量。過去的30年，也是中國同中亞國家傳承友好、開拓合作的30年。我們成功實現戰略夥伴關係全覆蓋，在構建人類命運共同體方面走在國際社會第一方陣。我們通過和平談判，徹底解決了歷史遺留的邊界問題，將3300多公里的共同邊界打造成連接友好的紐帶和合作的橋樑。我們宣導共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，鍛造了維護地區各國人民安全的堅實盾牌。

王毅還稱，我們積極參與共建「一帶一路」，讓古老的絲綢之路煥發出新的生機活力。我們發揮民心相通、人緣相親優勢，傳承世代友好傳統，並為之不斷注入新的時代內涵。

王毅強調，站在新的歷史起點上，我們要著眼未來30年，堅定探索符合時代潮流、具有自身特色的新型區域合作之路，合力打造互利共贏的合作發展帶，致力於構建中國中亞命運共同體。王毅就此提出五點建議：

一是堅持團結抗疫，共築衛生健康共同體。中方願與各方儘快建立重大流行病資訊通報制度，持續完善疫情聯防聯控機制，積極開展遠端醫療合作，實現傳統醫學中心在中亞地區全覆蓋，努力提升公共衛生能力建設。中方願意積極考慮向中亞國家提供新一批疫苗援助，也願與中亞五國開展疫苗研發和聯合生產合作，支援雙方為彼此公民在本國接種疫苗提供便利。

二是堅持開拓創新，共建絲綢之路經濟帶先行區。中方願與五國加強市場、產品、規則、資金對接，發揮互補優勢，提升貿易品質和規模。加強現代農業合作，建立中國－中亞農業合作中心，推廣建立綜合農業科技示範園區。分享先進技術和裝備，實施更多高標準、惠民生的精品項目，説明各國推進工業現代化進程。拓展5G、人工智慧等高科技領域合作，打造區域數位夥伴關係。加強毗鄰地區合作，推動建立中國＋中亞五國地方合作機制。中方願在未來3年再向中亞國家增進450個獎學金名額，幫助五國建設5所魯班工坊，為五國培養高素質人才 。

三是堅持開放合作，共創亞歐大陸互聯互通大通道。我們要充分發揮中亞地緣優勢，保障中歐班列、中吉烏公路暢通運行，加快探討跨國鐵路建設，挖掘多式聯運潛力，開拓連接亞歐的戰略性交通走廊。要推進通關便利化，建立貨物跨境流動“綠色通道”，確保地區產業鏈、供應鏈安全、穩定。中方願同各方建立健康碼資訊互認機制和人員入出境“快捷通道”，積極促進健康安全的人員往來。

四是堅持和衷共濟，共鑄地區形勢穩定錨。我們要依託雙邊和上海合作組織、亞信等多邊平臺，堅決打擊“東伊運”等“三股勢力”，開展防範跨國有組織犯罪、禁毒、網路安全、非政府組織管理、大型活動專案安保等方面的合作，打造“平安絲路”。要堅定支持彼此維護國家主權和外來安全，旗幟鮮明地反對外來干涉，維護地區安全與穩定。中方支持通過體現“阿人主導、阿人所有”的和談，就阿富汗未來國家架構等作出廣泛包容的政治安排。外國駐軍應以有序、負責任方式撤離，切實保障阿局勢平穩過渡。中國和中亞國家應立足各自優勢，為此發揮建設性作用。

五是堅持交流互鑒，共繪高品質發展新藍圖。中方願同中亞國家踐行綠色發展理念，加強氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，共同研究拯救鹹海與荒漠化防治，推動人與自然和諧共生。中方計畫在中國西北大學建立中亞絲綢之路考古合作研究中心，歡迎各方積極參與。中方願同中亞國家分享減貧經驗，根據中亞國家需求制定未來3年減貧惠農培訓計畫，共同推進鄉村發展振興。

五國外長表示，中國是中亞國家的好鄰居、好夥伴，為五國應對疫情提供了寶貴支援。五國願同中方一道，繼續推動「一帶一路」倡議同中亞國家發展戰略對接，加強抗疫和農業、互聯互通、電子商務、數位經濟、環境保護、人文交流等領域合作，共同打擊跨國犯罪。

五國支持中國維護國家主權和領土完整，希同中方增進在聯合國、上海合作組織、亞信等多邊機制內的協調配合，堅定捍衛多邊主義，共同維護本地區安全與穩定。五國支持進一步加強中國＋中亞五國外長會晤機制建設，希與中方共同辦好中國同中亞國家建交30周年慶祝活動。

會議發表中國＋中亞五國外長《關於共同應對新冠肺炎疫情的聯合聲明》、《關於深化地方合作的聯合聲明》、《關於阿富汗問題的聯合聲明》，通過《關於中國＋中亞五國外長會晤機制建設的備忘錄》。

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(中時 )