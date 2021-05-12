本土今暴增16例確診 家樂福泡麵、衛生紙搬貨量增 15:442021/05/12 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福泡麵、衛生紙搬貨量增。（吳奕萱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 未到下班時間，天母家樂福人流不明顯。（吳奕萱攝） 今指揮中心公布新增16例本土確診，引起民眾警覺，儘管指揮中心呼籲物資充足，不需恐慌搶購，但今（12）日走訪北市家樂福天母店，發現泡麵、衛生紙等商品已被大量搶購，尤其泡麵貨架搬貨量最大。 現場民眾表示，擔心後續會啟動居家辦公，甚至無法出門，習慣性先採購儲存；家樂福店鋪人員指出，觀察今日人流有比平常稍多，但不明顯，預計晚間下班潮會較多民眾來採買。 天母家樂福泡麵貨架搶購量大。（吳奕萱攝） 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 嘉市校園全面禁入 辦校外教學、畢業旅行要7成家長同意 (中時 ) #家樂福 #泡麵 #衛生紙 #搬貨 #本土確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日增7例本土創新高 警戒升至第二級！疫情大爆發 台灣進入社區感染 04:102021/05/12 焦點要聞 多點爆炸 疫情警戒今恐進入第三級 室內聚會不得逾5人 09:452021/05/12 生活 企業家送2萬斤鳳梨到馬祖 04:102021/05/12 地方新聞 《金融》疫情警戒升級 股東會逾百人規模需分流 08:022021/05/12 財經 疫情警戒不升級 莊人祥揭關鍵原因 14:542021/05/12 生活 羅東遊藝場爆群聚 當地人曝：很多外縣市民眾專程來 08:592021/05/12 生活 飯店業上緊發條拚防疫 04:102021/05/12 時尚消費 社區不只兩條隱形傳播鏈 陳時中罕見稱疫情「嚴峻」 09:222021/05/12 生活 北台淪陷 本土確診地圖出爐 宜蘭由綠轉紅 13:252021/05/12 生活 蘇揆喊大家該收心 藍轟把疫情惡化推給人民 04:102021/05/12 焦點要聞 防疫優先 朱團系列音樂會取消並擇期辦理 15:272021/05/12 生活 生活熱門新聞 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 - 生活 梅雨南移下周3天有雨 南海恐一次2颱生成 - 生活 SOGO復興館無預警打烊因獅子會前會長來過？官方回應了 - 時事 基隆婦人南部足跡曝光 陳其邁：曾去大寮王爺廟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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