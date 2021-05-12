未到下班時間，天母家樂福人流不明顯。（吳奕萱攝）

今指揮中心公布新增16例本土確診，引起民眾警覺，儘管指揮中心呼籲物資充足，不需恐慌搶購，但今（12）日走訪北市家樂福天母店，發現泡麵、衛生紙等商品已被大量搶購，尤其泡麵貨架搬貨量最大。

現場民眾表示，擔心後續會啟動居家辦公，甚至無法出門，習慣性先採購儲存；家樂福店鋪人員指出，觀察今日人流有比平常稍多，但不明顯，預計晚間下班潮會較多民眾來採買。

天母家樂福泡麵貨架搶購量大。（吳奕萱攝）

(中時 )