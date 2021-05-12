客委會主委楊長鎮11日拜會苗栗縣政府，獎勵縣府推動客語績效卓著，致贈5百萬元獎金，由縣長徐耀昌表受贈。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府團隊在客委會所辦的客語為通行語成效評核，連續3年獲得第1名，苗栗縣現職公務人員通過客語能力認證比例，在8個受評縣市中也獲得第1名，其它還包國小學童選修客語覆蓋率、教師通過客語能力認證都是第1名，客委會主委楊長鎮11日特別為此拜會縣長徐耀昌，並致贈客語評核獎金5百萬元。

苗栗縣政府指出，「客家基本法」明文規定客語為國家語言，苗栗縣是客家大縣，縣府團隊「跨局處合作、公私協力」推動客家事務，以期提升縣府公教人員客語認證通過率，並以客語提供公共服務的能力，積極推動客語教學計畫，創造師生及同儕間以客語為使用語言的環境，同時鼓勵公、私立機關、團體提供客語服務及鼓勵擔負傳承母語的社會責任，共同營造推動客語友善環境。

徐耀昌表示，希望縣府在推動客語績效上能夠更好，與苗栗縣一起分享榮耀，苗栗要推動客語為母語成效必須要由上而下由下而上共同推動打拼，期許苗栗縣能成為客家大縣的領頭羊。

客委會主委楊長鎮期許苗栗縣推動以客語為教學語言，執行上能夠積極增訂高級中等以下學校及幼兒園客語教師或教保員的甄選、介聘與進用，以客語為教學語言師資聘用的評分機制，增訂推動全客語托育及幼兒園的加分項目，並加強推動客語通行語區內幼兒園百分之百推辦客語沉浸式教學，期望苗栗縣再創佳績。

徐耀昌所帶領縣府團隊在客委員舉辦的客語為通行語成效評核，連續3年第1名，苗栗縣現職公務人員通過客語能力認證比例，在8個受評縣縣市中也是第1名；各縣市國小學童選修客語概估覆蓋率苗栗縣達85％，為全國第1名，縣內推動客語為通行語地區中，苗栗縣教師通過客語能力認證比例亦為第1，苗栗縣3項評比皆榮獲第1佳績，客委會主委楊長鎮因而在11日親赴苗栗縣府頒發客語評核獎金新台幣500萬元。

(中時 )