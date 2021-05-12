藍天(2362)公告第一季財報，單季合併營收56億元，季增3%、年增63%；營業毛利12.68億元、年增34%；毛利率23%，較2020Q4單季增加5個百分點，營業利益5.27億元、年增76%、季增168%，營益率10%、較2020Q4單季增加6個百分點，本期淨利3.2億元，單季EPS0.54元，每股淨值67.5元。

NB需求熱潮持續延伸，推升第一季獲利，筆電出貨量44萬台，年增97%，季增3%；營業額47億元，年增89%，季增6%。產品銷售藍海機種銷售比重站穩6成水準，ASP季增6%，加上費用管控得宜，第一季營業利益率較上季增加3個百分點上升至6.5%，較去年第一季成長近3倍，出貨量、營收及營業利益都有亮麗的成績。

展望Q2，雖半導體晶片持續短缺現象尚未緩解，但客戶下單需求暢旺，目前訂單能見度已達第三季。基於公司與供應商及客戶均為往來多年良好交易關係，透過持續加強溝通及合作，供應商配合解決缺料問題、客戶亦耐心等待出貨時間，加上Q2起陸續推出新系列搭載INTEL新一代CPU及Nvidia新顯卡的電競與商務產品，將可再拉升ASP及利潤率向上，Q2出貨量目標45萬台以上，優先紓解客戶部分訂單需求，預期Q2在新機種出貨助益之下，營益率將可再創新高。

(時報資訊)