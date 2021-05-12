因美股疲弱，加上日本央行未進場護盤，午盤過後跌勢加重，日經225指數收28,147.51點，下跌461.08點，跌幅1.61%。東證股價指數收1,877.95點，下跌27.97點，跌幅1.47%。

亞股12日表現是七周以來最差一天，因美國市場認為原物料上漲與通膨成形下，將迫使聯準會提早升息。同時，公債殖利率上升也對股市不利。

Pictet資產管理認為，市場關注亞洲地區景氣復甦情況，還有新冠疫情又再升溫，尤其是指台灣。

國際上以控制新冠病毒得宜而聞名於世的台灣，最近幾天可能會提高疫情警戒等級。

還有，日本央行似乎也不熱衷進場護盤，因此投資人也變得比較觀望。

按常理來說，通常日股走跌時，日本央行都會順勢進場買入大量ETF(指數股票型基金)，不過，11日日股暴跌並創下兩個半月新低時，日本央行並沒有進場動作。

儘管軟銀可能將公布創新高的獲利財報，但軟銀重挫3.45％，也把日經大盤拉低。

日產汽車大跌10.04％，因發表低於預期的2021財年財測數字。12日預定公布財報的豐田汽車卻漲2.18％，因上個財年營利大增14%，但財測卻低於市場預估值。

(時報資訊)