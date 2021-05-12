台灣新冠肺炎疫情升溫，因應警戒標準提升至第二級，交通部觀光局宣布調整轄下國家風景區及觀光旅遊業景點防疫措施，並對觀光遊樂業重啟防疫總量管制措施，至6月8日前預定辦理的大型活動亦宣布取消或延期，後續因應疫情發展滾動檢討。

觀光局指出，國家風景區將採取入口管制，其中封閉型景點採單一出入口管制遊客進出動線，景區遊客量若達逾園區承載人數的5成時，將採取分時分流管制措施辦理、人群分流進入，另外利用廣播提醒遊客分散、保持社交距離。

至於其他景點則依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算總容留量，派員在重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離政策，協調公、民營交通船業者保持社交距離，減少每艘船載客量。

觀光遊樂業方面，觀光局即日起實施防疫總量管制，以承載量達50％、55％、60％為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制、即時預警分流遊客。

觀光局指出，主題樂園的防疫安全承載量，以各園區面積與社交距離1.5公尺安全面積關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園約3.75萬，六福村、九族文化村、劍湖山約1.5萬人，小人國主題樂園約1萬310人、義大世界約7500人。

同時，觀光遊樂業將實施實聯制措施指引，執行相關防疫措施，如防疫宣導、自主管理、入口管理、全程戴口罩、實聯制，景點設施與主題樂園遊樂設施，定期辦理環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，提高環境清潔消毒頻率。

大型活動方面，包括東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」及參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」活動宣布取消，東北角「福隆國際沙雕藝術季」東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」則分別延至6月8日及7月22日開幕。

至於參山處「愛玩中彰小鎮旅展市集」彰化田尾場、「南庄花卉節亮點活動」花月夕照花卉餐桌、「愛玩中彰小鎮旅展市集」，以及鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」均宣布延後舉行，日期將於後續公告。

(時報資訊)