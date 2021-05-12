受惠第一季鋼市熱絡，產品量價俱揚，盤元螺絲廠聚亨(2022)第一季每股淨利0.4元，官田鋼(2017)第一季每股淨利為0.48元，同步比去年同期轉盈。

聚亨公布財報，第一季營收29.69億元，營業淨利擴大至3.74億元，歸屬於母公司業主淨利1.9億元，每股淨利0.4元，比去年同期轉盈，也比去年全年的每股淨損0.39元明顯改善。展望第二季鋼市續旺，營運可望維持高檔。

去年下半年鋼市逐步好轉，聚亨去年第三季單季轉盈，全年仍出現虧損，2020年每股淨損0.39元。

展望短期營運，第二季鋼市續旺，有利業者持續獲利，展望第三季中鋼盤價續看漲，鋼市亦可望續熱，聚亨今年將持續獲利，全年比去年大幅好轉。

官田鋼第一季營收10.27億元，營業淨利擴大至1.49億元，歸屬於母公司業主淨利1.59億元，每股淨利0.48元，比去年同期轉盈，也比去年全年的每股淨利0.04元大增。展望第二季鋼市續旺，營運可望維持高檔。

線材螺絲廠官田鋼去年下半年轉盈挹注，2020年全年較前年轉盈，每股賺0.04元；公司並擬以資本公積發放現金股利0.2元。

去年上半年鋼市低迷，隨著全球景氣回穩，鋼市去年第三季起復甦，官田鋼去年第三季轉盈，去年第四季獲利進一步增加，單季每股淨利約0.21元；全年EPS 0.04元，較前年轉盈。

官田鋼2020年營收34.93億元，營業淨損1366萬元，歸屬於母公司業主淨利1442萬元，基本每股盈餘0.04元；公司大方將資本公積發放現金股利0.2元。

(時報資訊)