中國2021年第一季GDP年增18.3%，季成長0.6%，創下1992年有紀錄以來最高，顯示中國疫後經濟復甦穩定。藍天(2362)中國通路百腦匯和群光廣場百貨今年首季租金和營收都繳出好成績。

百腦匯中國事業群於疫情期間向商家釋出善意、降租渡疫，強化商家黏著度，故百腦匯18家科技廣場達成4家滿租、平均出租率95%，2021年第一季租金收入達NTD 8.32億元、年增7%。

群光廣場百貨2021年第一季單季營收人民幣13.33億元、年增152%，武漢店及成都店營收合計為人民幣11.88億元，已較疫情發生前2019年同期分別增長2%及8%，群光廣場合併稅後淨利人民幣0.29億元、年增134%。4月份單月業績及稅後淨利皆較去年同期成長2倍，加上五一長假及母親節檔期來襲，化妝品及國際精品銷售持續加溫，Q2獲利年增倍數可期。

(時報資訊)