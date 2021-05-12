受美股表現不佳影響，12日韓股也走弱，KOSPI指數收3,161.66點，下跌47.77點，跌幅1.49%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

外資大賣下，12日韓國股市的跌幅創4月22日以來最大。外資賣超2.7兆韓元，約24億美元。

三星電子跌1.48％，SK海力士跌2.85％，而LG化學跌5.27％，Naver也跌1.72％。

三星生物製藥漲4.77%，雖然這家韓國藥廠出面闢謠，並否認外傳將在八月分，就要開始幫美國輝瑞藥廠生產新冠疫苗。

根據韓國政府就業報告，4月份年增工作數量竟高達65.2萬個，創近7年來新高。同時，失業率也寫下8個月來新低。

最新匯價，目前1美元可兌換1,122.7韓元，韓元貶值0.45％。

韓國3年期公債殖利率下降0.5個基準點至1.123％，10年期的也下降1.3個基準點至2.126％。

(時報資訊)