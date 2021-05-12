致新(8081)今日舉辦法人說明會，首季在優化產品組合拉動毛利率下，單季獲利再創新高，每股賺4.66元，展望第二季，致新預估營收季成長3.5%至9.9%，也就是說，單季營收將持續挑戰新高，總經理吳錦川坦言，現在產能還是很緊張，OverBooking(重複下單)、長短料等狀況，都會擴大產能緊張的預期，今年應該都無法解決，甚至預期到2023年都會是「賣方市場」。

致新第一季營收為21.84億元，季增加9.1%、年增加34.73%，單季營收再創單季歷史新高，單季稅後淨利為3.99億元，季成長44.6%、年成長70.5%，單季每股獲利4.66元，獲利同創新高，首季獲利相較去年第四季大幅增加，主要是毛利率大幅成長所致，致新首季毛利率為42%，季成長4個百分點、年成長5個百分點。

致新的三大應用產品是面板、筆記型電腦與電視，目前三大產品線平衡發展，吳錦川表示，現在接到的訂單，確實超過可以供給的，所以致新在產品優化可以比較容易執行，在缺貨時，可以選擇賣獲利高的東西，且在產能缺乏下，產能分配給現有客戶已經不足，新產品恐難增加，致新現在拿到的產能連做舊產品都不夠，只能慢慢減少低毛利率產品，當然是希望可以能到更多產能，可以盡量不得罪客戶，目前預估今年需求都很難降下來，除第二季需求延續外，第三季是傳統旺季、第四季則要為明年備貨；此外，在晶圓廠尚未確定產能下，若有客戶要簽長約只能一率拒絕，現在是標準「賣方市場」，且如此的賣方市場恐會一直延續到2023年。

吳錦川表示，由於今年晶圓產能大多都談好，所以致新今年和客戶交貨的量幾乎都已經談好，預計下半年會比下半年多，明年的量現階段還沒講好，不僅如此，OverBooking(重複下單)、長短料等狀況，都會擴大產能緊張得預期，預估今年很難解決，在分配貨給客人時，需更加謹慎。

吳錦川表示，第二季缺貨持續，只能在產品優化方面盡量做調整，致新預估第二季營收落在22.6~24億元，季成長3.5%至9.9%，毛利率落在36~40%，營業利益率落在18~22%，目前對毛利率的預估只能看到第二季，主要還是因為新台幣匯價問題。

吳錦川表示，目前晶圓代工確實持續漲價，故致新也被迫和客戶漲價，客戶多都可以接受，將漲價成本轉嫁予客戶後，其實對毛利率多是持平的，毛利率要更好，還是要靠產品優化，若晶圓廠後續每一季都漲，則對客戶價格也會變動，客戶方多半可以接受，只希望可以多拿到一點貨。目前致新主要晶圓合作夥伴主要是台積電(2330)、聯電(2303)以及韓國美格納，也積極在聯繫新的共應商，但是現在確實不好談，加上產品轉移到量產驗證，都需要時間。

吳錦川也談到，現在其實後端封測廠也很緊張，但比較好的是，因為封裝廠的擴充產能週期比較短，每個月都有新機台上線，也就是說，每個封裝產的產能每個月都有增加一些，至於何時可以舒緩，現在還看不出來，至少到今年都很緊張。

(時報資訊)